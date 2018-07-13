بالفيديو.. اللاعبون الفلسطينيون يهتفون للجزائر بباريس لهذا السبب !!

صنع أمس الخميس لاعبو منتخب أكاديمية المحترفين الفلسطينيين أجواء رائعة بالعاصمة الفرنسية بعد وصولهم لنهائي بطولة باريس الدولية لكرة القدم.

وتغلب المنتخب الفلسطيني على فريق سبورت ديتكت الفرنسي في النصف النهائي بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي إحتضنه ملعب لابلان بباريس.

وحضر اللقاء عدد من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية في أوروبا حيث ناصروا منتخب الأشبال خلال المباراة وسط إشادة كبيرة بأدائهم .

وتغنى الأطفال الفلسطينيون بإسم الجزائر بعد نهاية اللقاء مُرددين عبارة:”فلسطين والجزائر يد واحدة”.

https://www.youtube.com/watch?v=N0RSCV3FGSw