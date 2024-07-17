بالفيديو.. اللجنة الأولمبية الجزائرية تكشف اللباس الرسمي للمشاركين في أولمبياد باريس

كشفت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، اللباس الرياضي الرسمي، للرياضيين الجزائريين، المشاركين في الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ونشرت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية، استعرضت من خلاله اللباس الرياضي الرسمي للرياضيين الجزائريين.

كما أشارت ذات الهئية، إلى أن هذا اللباس الرياضي، تم الاستفادة منه مجانا، من طرف العلامة “PEAK”.

كما اوضحت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، أن هذه المساهمة السخية من علامة “PEAK”، تعتبر سابقة، بعد 24 سنة من ارتداء الوفد الجزائري علامات مدفوعة.