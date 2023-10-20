بالفيديو.. اللجنة الأولمبية الدولية تستذكر البطلة الجزائرية بنيدة مراح

استذكرت اللجنة الاولمبية الدولية، البطلة الجزائرية بنيدة مراح، صاحبة ذهبية سباق 1500 متر بالألعاب الأولمبيية “سيدني 2000”.

وكتبت اللجنة الاولمبية الدولية، عبر حسابها الرسمي على منصة “X”: “بطلة أولمبية لسباق 1500 متر في سيدني 200، أكبر انجاز في مشوارها”.

وأوضحت اللجنة الاولمبية الدولية، استذكارها للبطلة الاولمبية الجزائرية، بنيدة مراح، يأتي بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها الـ53.

كما أرفقت اللجنة الاولمبية الدولية، هذا المنسور، بمقطع فيديو، يرسخ فوز بنيدة مراح، بسباق 1500 متر في الألعاب الأولمبية “سيدني 2000″، وتتويجها بالميدالية الذهبية.