بالفيديو.. اللجنة الأولمبية لكوسوفو تكشف ظروف إقامتها بالقرية المتوسطية

كشفت اللجنة الأولمبية لدولة كوسوفو، ظروف الإقامة التي تتواجد بها في القرية المتوسطية، الخاصة بألعاب البحر المتوسط بوهران.

ونشر اللجنة الأولمبية لكوسوفو، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو، توضح من خلاله مقر اقامتها بالقرية المتوسطية بوهران.

كما أظهر الفيديو الذي تم نشره، الغرف التي يتواجد فيها الرياضيين، وباقي المرافق التابعة لمقر اقامتهم.

ويأتي هذا عشية انطلاق الطبعة الـ19 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022، والتي تنظمها وهران من 25 جوان إلى 5 جويلية.