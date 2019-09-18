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بالفيديو.. اللحظات الأخيرة للحراڨة الضحايا قبل انطلاق قاربهم بسواحل راس جنات

أخبار الجزائر
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بالفيديو.. اللحظات الأخيرة للحراڨة الضحايا قبل انطلاق قاربهم بسواحل راس جنات
بقلم م .فيصل

رصد فيديو متداول عبر منصات التواصل الإجتماعي اللحظات الأخيرة للحراقة الضحايا قبل انطلاق قاربهم بسواحل راس جنات ببومرداس.

وأظهر الفيديو مجموعة من الشباب أصدقاء الضحايا يودعون الحراڨة لحظة إنطلاقهم بالقارب راس جنات في رحلة الموت بعبارات “الله يسهل “.

كما وثق الفيديو لحظة إنطلاق القاربان من شواطئ في ظلمة الليل نحو المجهول، وسط تشجيعات والدعاء من اصحابهم .

وهذا وقد إنطلق الحراڨة الضحايا في رحلة ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء عبر قاربان على متنهما أكثر من 30 شابا.

وللتذكير،  فقد تم إنتشال اليوم جثث 4 حراقة وإنقاذ 5 آخرين و8 في عداد المفقودين.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=701797

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