بالفيديو.. اللحظات الأولى لرونالدو بالأراضي السعودية

نشر الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، فيديو يوثق اللحظات الأولى لقدوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للأراضي السعودية، تحسبا لانضمامه للفريق.

وغرّد الحساب الرسمي لنادي النصر على تويتر:”اللحظات الأولى لوصول اللاعـب الأفضل في العالم نجـم النصر كريستيانـو رونـالـدو في الريـاض”.

للإشارة، اجتاز الدون الفحص الطبي مع فريق النصر بنجاح، ومن المرتقب تقديمه للجمهور بملعب المرسول بارك بداية من الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي.