بالفيديو.. اللمسات الساحرة لبلايلي مع قطر القطري

واصل الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، إبهار الجميع بمُستواه الفني الكبير، رفقة ناديه الجديد قطر القطري، والذي قاده لانتصار جديد في “دوري النجوم”.

ويُظهر الفيديو أدناه، اللمسات الساحرة لمُحارب الصحراء، وتلاعبه بكل سهولة بمُدافعي نادي العربي، في أكثر من مُناسبة.

ونجح إبن الباهية وهران، من تسجيل ركلتي جزاء، كان وراء جلبهما، مؤكدا بأنه في فورمة عالية، رغم توقفه الطويل عن المُنافسة.

وتمكن مُحارب الصحراء، من زيارة شباك المُنافسين في ثلاث مُناسبات لحد الساعة، من أصل مُبارتين شارك فيهما.