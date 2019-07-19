بالفيديو.. “الله أكبر تحيا الجزائر” ترفع بالمدينة المنورة

خرج الحجاج الجزائريون في البقاع المقدسة للاحتفال بتتويج اشبال بلماضي بكأس افريقا.

وعمت الزغريت و الهتافات بإسم الجزائر من الحجاج رجال منهم و نساء، مكبرين بالقول:”الله أكبر جمال بلماضي”.

كما دوت هتافات “الله أكبر تحيا الجزائر” من شوارع المدينة المنورة.

وامتزجت هتافات “وان تو ثري فيفا لالجيري” بالتكبير و التهليل.