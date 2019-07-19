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بالفيديو.. “الله أكبر تحيا الجزائر” ترفع بالمدينة المنورة

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بالفيديو.. “الله أكبر تحيا الجزائر” ترفع بالمدينة المنورة
بقلم مصطفى.ق

خرج الحجاج الجزائريون في البقاع المقدسة للاحتفال بتتويج اشبال بلماضي  بكأس افريقا.

وعمت الزغريت و الهتافات بإسم الجزائر من الحجاج رجال منهم و نساء، مكبرين بالقول:”الله أكبر جمال بلماضي”.

كما دوت هتافات “الله أكبر تحيا الجزائر” من شوارع المدينة المنورة.

وامتزجت هتافات “وان تو ثري فيفا لالجيري” بالتكبير و التهليل.

أجواء الفرحة من حجاجنا الميامين بالمدينة المنورة

الف مبروووووك للمنتخب الوطني الفوز بالكأس أجواء الفرحة من حجاجنا الميامين بالمدينة المنورة

Publiée par ‎الديوان الوطني للحج والعمرة – الجزائر‎ sur Vendredi 19 juillet 2019


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