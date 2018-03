ونشرت الصفحة الرسمية لـ”الليغا” على تويتر فيديو للهدف الرائع لرياض بودبوز في مرمى نادي إسبانيول برشلونة.

وكتب الموقع في منشوره:”ريال بيتيس في لعبة جماعية رائعة أنهاها رياض بودبوز في الشباك”.

.@RealBetis_en with a sweeping team move finished off by @Ryadbdz! 💚 pic.twitter.com/Zu7Yf5woNK

— LaLiga (@LaLigaEN) March 21, 2018