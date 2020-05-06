بالفيديو.. الليغا تستذكر أجمل أهداف فيغولي في الملاعب الإسبانية

إستذكرت لليغا الإسبانية، أجمل الأهداف التي بصم عليها الدولي الجزائري سفيان فيغولي، خلال مشواره في الدوري الإسباني.

ونشر موقع الرسمي لليغا الإسبانية، مقطع فيديو، عبر حسابها على “تويتر”، يضم أجمل الأهداف التي سجلها سفيان فيغولي.

وشمل هذا الفيديو، الأهداف التي سجلها الدولي الجزائري، بقميص كل من ناديي فالنسيا، وألميريا، اللذين حمل ألوانها في الدوري الإسباني.

يذكر أن سفيان فيغولي، لعب 6 سنوات في الليغا الإسبانية، قبل أين يغادر نحو نادي ويست هام الإنجليزي، ليستقر حاليا في نادي غلطة سراي التركي.