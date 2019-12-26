بالفيديو.. “الليغا” تُهنئ “فيغولي” بطريقة خاصة

هنأ الحساب الرسمي للدوري الإسباني على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “سفيان فيغولي” بعيد ميلاده ال30 المصادف ليوم الخميس 26 ديسمبر 2019.

حساب “الليغا” نشر “فيديو” مطول لأفضل أهداف النجم الدولي الجزائري مع فريقه السابق “فالنسيا” الإسباني.

وأرفق الحساب الفيديو بعبارة:” المحارب “سفيان فيغولي” يحتفل اليوم بعيد ميلاده !، كل سنة و أنت بألف خير”.