بالفيديو.. “الليغا” تُهنئ “فيغولي” بطريقة خاصة

الرياضة
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بالفيديو.. “الليغا” تُهنئ “فيغولي” بطريقة خاصة صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

هنأ الحساب الرسمي للدوري الإسباني على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “سفيان فيغولي” بعيد ميلاده ال30 المصادف ليوم الخميس 26 ديسمبر 2019.

حساب “الليغا” نشر “فيديو” مطول لأفضل أهداف النجم الدولي الجزائري مع فريقه السابق “فالنسيا” الإسباني.

وأرفق الحساب الفيديو بعبارة:” المحارب “سفيان فيغولي” يحتفل اليوم بعيد ميلاده !، كل سنة و أنت بألف خير”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=746661

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