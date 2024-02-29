بالفيديو.. “الليغ1” تروج لهدف غويري في مرمى البياسجي باستخدام “الميمز”

نشر الحساب الرسمي للدوري الفرنسي “الليغ1″، اليوم الخميس، هدف الدولي الجزائري ولاعب نادي رين، أمين غويري، في مرمى باريس سان جيرمان، عبر تطبيق”التيك توك”.

ولاحظ رواد مواقع التواصل الإجتماعي الجزائريون، إستخدام “الليغ1” لمقاطع صوتية هزلية يستخدمها رواد مواقع التواصل الإجتماعي الجزائريون، في صنع مقاطع و الصور الطريفة “الميمز”، وذلك للترويج لهدف غويري المرشح لجائزة أفضل هدف في الدوري الفرنسي لشهر فيفري.

كما تفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي الجزائريون، مع هذه الخرجة الطريفة لحساب “الليغ1” الفرنسية، واعتبروها الطريقة المثالية للترويج لهدف لاعب الخضر غويري.

وللإشارة، صنع هدف غويري الرائع في مرمى البياسجي الحدث مؤخرا، خلال مواجهة رين والبياسجي في إطار الجولة 23 من الدوري الفرنسي، وتم تداوله بقوة عبر منصات التواصل الإجتماعي نظرا لجمالية الهدف.