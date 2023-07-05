بالفيديو.. الليغ1 تستعرض احدى أجمل مراوغات عطال في مواجهة نيمار

استذكرت الليغ1 الفرنسية، احدى أجمل اللقطات الفنية التي بصم عليها الدولي الجزائري يوسف عطال الموسم الماضي، بألوان ناديه نيس.

ونشر الحساب الرسمي لليغ1 الفرنسية، على “تويتر”، مقطع فيديو، لمراوغة عطال، للنجم نيمار، في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة.

كما ظهر الدولي الجزائري خلال هذا الفيديو، وهو يتجاوز النجم البرازيلي، بلقطة فنية عالمية، على طريقة “الجسر الصغير”.

يذكر أن يوسف عطال، شرع اليوم الأربعاء، في التحضير للموسم الكروي الجديد، رفقة ناديه نيس الفرنسي.