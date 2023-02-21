بالفيديو…”المان سيتي” يستذكر انجازات محرز في عيد ميلاده

احتفل نادي نادي مانشستر سيتي الانجليزي، بعيد ميلاد لاعبه الدولي الجزائري، رياض محرز، بطريقة مميزة، بعدما قام بنشر جميع أهدافه التي سجلها بألوان الفريق، منذ التحاقه به صيف 2018.

ونشر الموقع الرسمي لـ”المان سيتي” فيديو مطول لمدة 25 دقيقة، يستذكر فيه 74 هدفا سجلها لاعب الخضر، الذي احتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 32.

كما أشاد المصدر ذاته، بإمكانيات الدولي الجزائري، مؤكدا بأنه نثر سحره على الرواقين مع مانشستر سيتي، واصفا إياه بأحد العناصر الرئيسية، للنسخة المثيرة للنادي تحت قيادة بيب غوارديولا.

وذكر موقع السيتي، تتويجات محرز مع الفريق مبرزا بأن قائد الخضر، نال مع “السيتزن” 3 مرات الدوري الانجليزي، ومثلها كأس الرابطة، مقابل تتويج واحد في كأس الإتحاد الإنجليزي وكأس الذرع الخيرية.