بالفيديو.. المخدرات المغربية الممول الأول للإرهاب في المنطقة

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بالفيديو.. المخدرات المغربية الممول الأول للإرهاب في المنطقة
بقلم حمزة عساس

في اعتراف مباشر من النظام المغربي حول تمويل الإرهاب عن طريق المخدرات في المنطقة.

قال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة للأمن المغربية، عبد الحق الخيام، في تصريح للصحافة.

“إن هناك علاقة وطيدة وخطيرة بين الإرهاب والاتجار الدولي في المخدرات”، والذي يعد مصدر مهم للدخل المغربي حسب تقارير دولية.

وأوضح الخيام، أن المغرب يوجد في منطقة جغرافية تنشط فيها بكثافة شبكات الاتجار الدولي للمخدرات.

وأشار الخيام إلى تسجيل مصالح الأمن المغربية لسوابق تتعاون فيها الشبكات الإجرامية المتخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات مع جماعات متطرفة.

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