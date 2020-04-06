بالفيديو.. المدرب السابق للشباب السعودي يدافع عن بن العمري

دافع الروماني ماريوس سيموديكا، المدرب السابق لنادي الشباب السعودي، عن الدولي الجزائري جمال بن العمري، بالنظر لمشكلته الأخيرة مع النادي.

وقال المدرب ماريوس سيموديكا، في مقطع فيديو عبر “تويتر”: “أنا أتابع أخبار الشباب، لأنه نادٍ يعجبني، وأريد التحدث عما حدث مع جمال بن العمري”.

وأضاف: “ما أريد قوله هو أن بن العمري، هو قائد هذا الفريق في رأيي، إنه أحد أفضل اللاعبين الذين دربتهم في حياتي المهنية”.

وأوضح: “عليك أن تعرف كيف تعمل مع جمال، لأنه لاعب ذو شخصية كبيرة جدًا، ولكن لديه أيضًا مشاعر، عليك أن تعرف كيف تعمل مع هذا النوع من اللاعبين”.

وتابع: “يجب أن ندعمه، الموسم الماضي كان أفضل مدافع في البطولة السعودية، لكن ماذا حدث، ألم يعد يحسن لعب كرة القدم، هذا مستحيل، إنه من أفضل اللاعبين، ولا يجب أن ننسى أنه فاز بأس أمم إفريقيا.