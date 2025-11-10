بالفيديو.. المركز التقني الجهوي بتلمسان جاهز لاستقبال المنتخبات الوطنية

أصبح المركز التقني الجهوي بمدينة تلمسان، في أتم جاهزيته، لاستقبال مختلف فئات المنتخب الوطني.

ونشرت “الفاف”، مقطع فيديو، عبر صفحتها الرسمية، أبرزت الحلة الجديدة التي اكتساها المركز التقني الجهوي بتلمسان.

كما أوضح الاتحاد الجزائري لكرة القدم ، بأن هذا المركز التقني الجهوي، جاهز لاستقبال المنتخبات الوطنية.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن رؤية الاتحاد الجزائري لكرة القدم، للاستثمار المستدام في المنشآت الرياضية الحديثة.