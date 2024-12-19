بالفيديو.. المستقدم الجديد لاتحاد العاصمة خالدي يباشر تدريباته مع الفريق

سجّل الوافد الجديد لفريق اتحاد العاصمة، أحمد خالدي، التحاقه بتدريبات الفريق، بعد ترسيم انضمامه للنادي العاصمي.

ونشرت إدارة اتحاد العاصمة، اليوم الخميس، عبر الصفحة الرسمية للفريق، مقطع فيديو، أظهرت فيه اندماج خالدي في تدريبات الفريق.

ولقي المستقدم الجديد للاتحاد، ترحيب حار من الطاقم الفني، بالإضافة للاعبي الفريق، خلال تواجده بملعب “عمر حمادي” ببولوغين.

يذكر أن ادارت اتحاد العاصمة، أعلنت أمس الأربعاء، تعاقدها مع أحمد خالدي، إلى غاية 2027، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ اللاعب مؤخرا عقده مع ناديه الكويتي.