بالفيديو.. المصريون يفقدون أعصابهم بسبب “محرز فخر العرب”

فقد الأشقاء المصريون أعصابهم بسبب تفصيل تافه جدا يتعلق بالدولي الجزائري “رياض محرز”، وتألقه اللافت في نصف نهائي “الكان 2019”.

وإندهش المُتابعون من قيام عميد المُعلقين المصريين “مدحت شلبي” ومن على “تلفزيون نايل سبورت”، بتخصيص 20 دقيقة كاملة للحديث عن “القضية”.

ولم يجد “مساء الأنوار” حرجا في “الإنفعال” بخصوص لقب “فخر العرب” رافضا أن يُمنح لنجم “الخضر” على حساب محمد صلاح.

والأكثر من ذلك إستدل بعدم وصول نجم “مانشستر سيتي” لنهائي رابطة الأبطال الأوروبية، التي تُوج بها “مو” مع “ليفربول”.

وأثارت هذه الخرجة سُخرية الجزائريين، بإعتبار أنهم مُقتنعون بأن “محرز” غير مهتم بهذا اللقب الذي لا يعني له أي شيء.