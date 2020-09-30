بالفيديو.. المغنية الأمريكية جينفر كراوت تغني “ما تبكيش” للراحل حسني

أدت المغنية الأمريكية، جينفر كراوت، أغنية “ما تبكيش”، للفنان الراحل الشاب حسني، بطريقة رائعة، بالتزامن مع ذكرى رحيله.
ونشرت المغنية، مقطع فيديو على صفحتها بفايسبوك وكتبت: “هذه تحية صغيرة للفنان الجزائري الشهير الشاب حسني، الذي اغتيل في 29 سبتمبر 1994”.
وأضافت الفنانة: “من الصعب تصديق أنه كان في السادسة والعشرين من عمره، رحمة الله عليك أخي”.
غير لا تبكيش أغنية الشاب حسني بصوت الأمريكية جينيفر كراوت ❤️Insta : instagram.com/railkhatr/
Publiée par الراي الخاتر sur Dimanche 27 septembre 2020
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