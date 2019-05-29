بالفيديو.. المكالمة الهاتفية التي جمعت “عرامة” و”ملال” قبل مواجهة سوسطارة !!

سُربت سهرة اليوم الأربعاء المكالمة الهاتفية التي جمعت المدير العام الرياضي لفريق شباب قسنطينة “طارق عرامة” ورئيس شبيبة القبائل “شريف ملال”.

وهي المكالمة التي جمعت الرجلين قبل مواجهة شباب قسنطينة الحاسمة ضد الضيف إتحاد العاصمة في الجولة الآخيرة من البطولة.

وتوضح المكالمة التي دامت قرابة ال3 دقائق والنصف طلب عرامة من ملال تحفيز لاعبي السياسي من أجل الفوز ضد سوسطارة.

وبالمقابل طالب “ملال” من “عرامة” بذل مجهودات كبيرة وعدم السماح للفريق العاصمي بالفوز من أجل أن تُحقق شبيبة القبائل اللقب.