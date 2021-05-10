بالفيديو.. الملالي هداف ويقود أنجي للفوز على ديجون

ساهم الدولي الجزائري فريد الملالي في الفوز الذي حققه ناديه أنجي، أمس الأحد، على حساب فريق ديجون، ضمن الجولة الـ36 من الليغ1.

وشارك الملالي، أساسيا في هذه المباراة ضمن تشكيلة ناديه، وبرز في الدقيقة الـ50 من عمر اللقاء، بتسجيله للهدف الثاني لصالح أنجي.

وبالإضافة للهدف الذي سجله بطريقة جميلة، قدم خريج مدرسة بارادو، مردود جيد طيلة الـ70 دقيقة التي شارك فيها، قبل أن يتم استبداله.

يذكر أن الهدف الذي سجله فريد الملالي، في شباك نادي ديجون، ه الأول له هذا الموسم في الليغ1 الفرنسية، من أصل 15 مباراة شارك فيها.