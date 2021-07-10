بالفيديو.. الملالي يخضع لتدريبات عسكرية رفقة أنجي

يواصل اللاعب الجزائري، فريد الملالي، التحضيرات للموسم الجديد، رفقة ناديه أنجي الفرنسي، بطريقة خاصة.

ونشرت إدارة النادي الفرنسي، مقطع فيديو، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، أظهرت من خلاله التحضيرات التي يجريها رفقاء الملالي، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وظهر اللاعب الجزائري، خلال هذه التحضيرات، وعلى غرار بقية زملائه، ببذلة عسكرية كاملة، في إحدى الغابات، وهم يجرون تمارين بدنية جد قاسية، وسط أجواء حماسية.

يذكر أن فريد الملالي، لم يقدم الشيء الكبير الموسم الماضي، بسبب الخيارات الفنية لمدربه، والتي أبقته على دكة البدلاء في أغلب المباريات، وهو ما يدفعه للعمل بجد، لضمان مكانة أساسية الموسم المقبل، لاستعادة بريقه من جديد.