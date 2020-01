بالفيديو.. “الملالي” يوقع “دوبلي” عالمي مع آنجي

المواجهة الجارية حاليا لحساب الدور ال32 تُشير نتيجتها لتقدم زملاء خريج مدرسة أتلتيك بارادو بثلاثية لهدف وحيد.

الملالي سجل الهدف الثاني والثالث لفريقه في المواجهة في الدقيقتين 19 و 23 على التوالي.

وبهذه الثنائية وصل جناح آنجي لهدفه ال5 هذا الموسم في 7 لقاءات فقط.

🇩🇿 Two brilliant goals by Farid El Melali vs Rouen in the French Cup ! That's 5 goals in just 7 games for the Algeria internationa, an incredible record for the Paradou AC product #TeamDZ pic.twitter.com/82QD8IFv0b

— DZfoot English 🇩🇿 (@DZfoot_EN) January 19, 2020