بالفيديو.. “الملالي” يوقع “دوبلي” عالمي مع آنجي

الرياضة
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بالفيديو.. “الملالي” يوقع “دوبلي” عالمي مع آنجي صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

بصم أمسية اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري “فريد الملالي” على ثنائية رائعة مع فريقه “آنجي” ضد المُضيف “روان” في منافسة كأس فرنسا.

المواجهة الجارية حاليا لحساب الدور ال32 تُشير نتيجتها لتقدم زملاء خريج مدرسة أتلتيك بارادو بثلاثية لهدف وحيد.

الملالي سجل الهدف الثاني والثالث لفريقه في المواجهة في الدقيقتين 19 و 23 على التوالي.

وبهذه الثنائية وصل جناح آنجي لهدفه ال5 هذا الموسم في 7 لقاءات فقط.


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