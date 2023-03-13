بالفيديو.. الملكة رانيا تنشر لحظات مؤثرة من زفاف ابنتها الأميرة إيمان

نشرت الملكة رانيا العبد الله زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، اليوم الإثنين، فيديو يظهر لحظات من زفاف ابنتها الأميرة إيمان.

وأرفقت الملكة رانيا الفيديو بمنشور كتبت فيه “حبيبتي إيماني، لم ولن تغادري كياني لا في صحوتي ولا في منامي… في حفظ الله ورعايته”.

وشهدت المملكة الأردنيّة مساء أمس الأحد حفل عقد قران الأميرة إيمان، ابنة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، على رجل الأعمال جميل ألكستندر ترميوتس.

وبدت العروس إيمان مُشرقة في ثوبها الأبيض الذي تميّز بطابعه الرومانسي البسيط. وبلمسات من الدانتيل حدّدت أطراف الكمين وأعلى الصدر.

كما تمّ تصميم هذا الثوب خصيصاً للأميرة وهو حمل توقيع دار Dior الفرنسيّة. وقد رافقته طرحة طويلة تزيّنت بالدانتيل وتاج من دار Chaumet يعود إلى جدتها والدة أبيها الأميرة منى الحسين.

واختارت والدة العروس الملكة رانيا ثوبها من دار Dior أيضاً. وتحديداً من مجموعة الدار للخياطة الراقية الخاصة بخريف 2022. تميّز هذا الثوب بكمين واسعين وبالكسرات التي زيّنته بالكامل.

أما شقيقة العروس الأميرة سلمى تألقت بثوب بلون الفوشيا من دار Andrew GN تزيّن بحزام وبروش من الأحجار بتدرجات الأخضر.

كما اعتدت رجوة آل سيف خطيبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على اللون الأصفر لثوبها المرفق بكاب، والذي يحمل توقيع دار Roksanda Ilincic.

وكمّلت إطلالتها بحقيبة باللون البيج من Bottega Veneta، وأقراط تزيّنها أحجار بنفسجيّة من L’atelier Nawbar.