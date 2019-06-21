بالفيديو.. الممثلة سهيلة معلم في مصر لمساندة رفقاء قديورة

الرياضة
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بالفيديو.. الممثلة سهيلة معلم في مصر لمساندة رفقاء قديورة
بقلم كريم.تيغرمت

تتواجد الممثلة الجزائرية سهيلة معلم، في مصر، لمساندة المنتخب الوطني، في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، على غرار كل الجزائريين.

وصرحت سهيلة معلم لموقع “ديزاد فوت”: “أردت الحضور لمناصرة المنتخب الوطني الجزائري، وأتمنى لهم حظا موفقا، وأن يتمكنو من إسعاد الشعب الجزائري”.

وكشفت النجمة الجزائرية: “حضرت إلى هنا بدعوة من قريبي حسان قديورة، على أن تتلتحق بي بقية العائلة قادمة من فرنسا، لمناصرة منتخبنا الوطني”.

وتابعة سهيلة معلم: “سنكون هنا لرفع من معنويات لاعبينا قبل المباريات، وتخفيف عنهم بعض الضغظ، ونتمنى لهم الفوز”.


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