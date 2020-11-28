بالفيديو.. الممثل الفكاهي “بنيبن” يفند شائعة وفاته ويوجه هذه الرسالة

فند اليوم السبت، الممثل الفكاهي المعروف بـ “بنيبن” شائعة وفاته، بعد أن تداولها رواد السوشيل ميديا على نطاق واسع.

وقال في فيديو خص به قناة النهار “خصصت هذا الفيديو لتكذيب شائعة وفاتي والتي تداولوها اليوم صباحا”.

وأضاف “إن قام هذا الشخص الذي نشر شائعة وفاتي عن قصد فالله وكيله”.

وتابع “الشخص الذي توفي هو الممثل المعروف بـ”تشاراك” ندعو له بالرحمة”.

وقد انتقل الى رحمة الله، اليوم السبت، الممثل الفكاهي، محمود بوحموم، المعروف بدور تشاراك، في جمعي فاميلي.

وشارك الراحل في عديد الأعمال، من بينها فيلم المرأة التي تنظر من نافذةـ ساعد القط، زنقة ستوري، جمعي فاميلي.

https://web.facebook.com/EnnaharTv/videos/203769277931740