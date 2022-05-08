بالفيديو.. الممثل الفكاهي سليم مجاهد يعلن وفاة ابنه

انتقل إلى رحمة الله، اليوم الأربعاء، الفنان والممثل صانع البهجة محمد حزيم البالغ من العمر 70 عاما. بالمستشفى العسكري الجهوي لوهران بعد أن ساءت حالته الصحية إثر إصابته بقصور كلوي

الراحل محمد حزيم ممثل جزائري من الفنانين البارزين في مجال الفن. وارتبط اسم محمد حزيم مع فرقة بلا حدود، التي اشتهرت بتمثيلياتها الفكاهية في نهاية ثمانينيات القرن الماضي.

وقد كشفت خالدية زوجة الفنان الكوميدي حزيم، أمس الثلاثاء، عن تطورات حالة زوجها الصحية، وهو الذي يتواجد في المستشفى العسكري بوهران.

وفي هذا السياق أكدت خالدية في اتصال هاتفي مع تلفزيون “النهار”، أنه سيتم التكفل بالوضعية الصحية لزوجها وسيتم نقله يوم غد الخميس الى فرنسا لتلقي العلاج بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما أضافت زوجة حزيم، أنه سيتم التكفل به أيضا من طرف والي ولاية وهران الذي تنقل اليها وشكرته بالمناسبة.

بالمقابل أكدت المتحدثة أنها تقدمت بنداءات عديدة، للتكفل بزوجها منذ أن كان في مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة.

الى جانب ذالك، شكرت خالدية، الشعب الجزائري على وقوفه وتضامنه الكبير مع حزيم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا في هذه المرحلة الصحية الحرجة التي يمر بها زوجها حاليا، داعين له بالشفاء العاجل.