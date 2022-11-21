بالفيديو.. المنتخب الإنجليزي ينهي الشوط الأول متفوقا على إيران بثلاثية

أنهى المنتخب الإنجليزي الشوط الأول متفوقا على نظيره الإيراني، بثلاثة أهداف مقابل لاشيء.

برسم الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بدور المجموعات لكأس العالم قطر 2022.

وسجل ثلاثية إنجلترا بيلنغهام في الدقيقة 35، ليضيف الهدف الثاني باكايو ساكا في الدقيقة 43، و رحيم ستيرلينغ أضاف الهدف الثالث في الدقيقة الـ44.

وتجرى المباراة في هذه الأثناء بملعب خليفة الدولي ويثم بثها عبر قناة بيين سبورت ماكس 1.