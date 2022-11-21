بالفيديو.. المنتخب الإنجليزي ينهي الشوط الأول متفوقا على إيران بثلاثية
أنهى المنتخب الإنجليزي الشوط الأول متفوقا على نظيره الإيراني، بثلاثة أهداف مقابل لاشيء.
برسم الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بدور المجموعات لكأس العالم قطر 2022.
وسجل ثلاثية إنجلترا بيلنغهام في الدقيقة 35، ليضيف الهدف الثاني باكايو ساكا في الدقيقة 43، و رحيم ستيرلينغ أضاف الهدف الثالث في الدقيقة الـ44.
وتجرى المباراة في هذه الأثناء بملعب خليفة الدولي ويثم بثها عبر قناة بيين سبورت ماكس 1.
الهدف الثالث من رحيم
انجلترا 3 – 0 إيران #كأس_العالم_قطر_2022 #كأس_العالم#كأس_العالم_FIFA #FIFAWorldCup#إنجلترا
pic.twitter.com/4b06rkSkE0
— R | 92 (@RA90_901) November 21, 2022
ساكا يسجل الهدف الثاني ويعزز تقدم المنتخب الإنجليزي ضد المنتخب الإيراني في الدقيقة 44″pic.twitter.com/EyKKuhjTgW#كأس_العالم_قطر_2022 #FIFAWorldCup #QatarWorldCup2022
— عالم كوره | Sports news (@ea_kora) November 21, 2022
هدف انجلترا الاول ضد ايران
بيلنجهام
ايران 0 – 1 انجلترا #كأس_العالم_قطر_2022#انجلترا_إيران pic.twitter.com/Shhq3Jc5Be
— بث مباريات كاس العالم (@llove_455) November 21, 2022