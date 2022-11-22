بالفيديو..المنتخب السعودي يقلب الطاولة على رفقاء ميسي في المونديال
حقق المنتخب السعودي اليوم الثلاثاء، مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه على المنتخب الأرجنتيني، برسم الجولة الأولى للمجموعة الثالثة لدور المجموعات لمونديال قطر 2022.
وإفتتح المنتخب الأرجنتيني باب التسجيل عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 9 من عمر اللقاء، نفذها ليونيل ميسي.
وليعدل بعدها المنتخب السعودي النتيجة بعدف رائع بعد توغل المهاجم صالح الشهري في الدقيقة الـ49.
وليضيف المهاجم السعودي سالم الدوسري الهدف الثاني لصالح الأخضر السعودي بطريقة رائعة في الدقيقة 54.
هدف السعودية “53”: الأرجنتين 1-2 السعودية .. #كأس_العالم #قطر2022#Qatar2022 #FIFAWorldCup#TodosJuntos #Argentina#الأخضر #الصقور @Argentina @afa @SaudiNT @saudiFF pic.twitter.com/pFDVVN4xMl
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 22, 2022
هدف السعودية “48”: الأرجنتين 1-1 السعودية .. #كأس_العالم #قطر2022#Qatar2022 #FIFAWorldCup#TodosJuntos #Argentina#الأخضر #الصقور @Argentina @afa @SaudiNT @saudiFF pic.twitter.com/z19aNNcMyJ
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 22, 2022