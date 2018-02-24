بالفيديو.. المنتخب الفلسطيني يحل بالجزائر ويحظى بإستقبال رسمي

حلّت بعثة المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم مساء اليوم بالعاصمة الجزائر للدخول في معسكر تحضيري إستعداد للجولة الأخيرة من تصفيات كأس آسيا.

وحظي وفد “الفدائي” الذي ضم 37 شخصا باستقبال رسمي في المطار، قبل أن يتم نقل الفريق إلى مقر إقامته بالعاصمة.

ومن المقرر أن يتخلل المعسكر لقاء ودي أمام منتخب أقل من 21 سنة يوم الثلاثاء القادم، في أول مهمة للمدير الفني الجديد البوليفي جوليو سيزار.

يذكر أن المنتخب الفلسطيني يستعد لملاقاة عُمان يوم 27 مارس المقبل في مسقط، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الآسيوية.