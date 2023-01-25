بالفيديو.. المنتخب المحلي يظهر عزيمة كبيرة تحضيرا لمواجهة كوت ديفوار

يواصل المنتخب الوطني للمحليين، تحضيراته لمباراته المقبلة، في مواجهة كوت ديفوار، لحساب ربع نهائي الشان.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، مقطع فيديو، أبرز من خلاله العزيمة التي أبدتها العناصر الوطنية في آخر حصة تدريبية.

كما كشفت الفاف، برنامج التدريبات الخاص بنهار اليوم الأربعاء، والذي سيتضمن حصة فيديو، حصة تقوية العضلات، حصة تدريبية، وأخرى علاجية.

كما سيدلي لاعبو المنتخب المحلي، بتصريحاتهم للصحافة أمسية اليوم الأربعاء، فيما تعلق بمباراتهم المقبلة أمام كوت ديفوار.