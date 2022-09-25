بالفيديو.. المنتخب النيجيري يُجري آخر حصة تدريبية بقسنطينة
بقلم حواز عبد النور
آجرى أمسية اليوم الأحد المنتخب النيجيري آخر حصة تدريبية بمدينة قسنطينة.
حيث نشر الحساب الرسمي للنسور الممتازة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو للحصة التدريبية.
كما أرفق الحساب الفيديو بعبارة:”آخر حصة تدريبية هنا في قسنطينة قبل التوجه صوب وهران”.
وسيواجه المنتخب النيجيري نظيره الجزائري بعد غدا الثلاثاء بملعب ميلود هدفي بوهران في مواجهة ودية بداية من الـ20:00.
One last training here in Constantine before jetting off to Oran. #SoarSuperEagles pic.twitter.com/MsHloO1x2D
— 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) September 25, 2022
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