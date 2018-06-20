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بالفيديو.. المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة يشد الرحال لتاراغونا

الرياضة
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بالفيديو.. المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة يشد الرحال لتاراغونا المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة
بقلم عبد النور.حواز

شد  أمسية اليوم المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة الرحال صوب مدينة تاراغونا الإسبانية للمُشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

المُقررة بداية من ال22 جوان الحالي وإلى غاية  الفاتح جويلية المُقبل.

وإستدعى الناخب الوطني سليم سبع رفقة مدير المنتخبات الوطنية بوعلام شارف 18 لاعبا للمُشاركة في هذه التظاهرة.

ويواجه المنتخب الوطني يوم الجمعة المنتخب الإسباني قبل أن يُباري منتخب مقدونيا في اللقاء الثاني يوم الثلاثاء المُقبل.

وأكد المدرب سبع ومُساعده أشيو سعيهم لتقديم بطولة في المستوى وتشريف الراية الوطنية.

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