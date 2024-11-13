بالفيديو.. المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما يحل بمصر للمشاركة في بطولة “لوناف”

حطت بعثة المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، سهرة أمس الثلاثاء، رحالها بمصر، تحسبا للمشاركة في بطولة “لوناف”.

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، وصلت بعثة منتخبنا لأقل من 20 عاما، في حدود الثامنة ليلا، إلى مدينة الاسماعيلية، بمصر.

وبعد التحاقهم بمقر اقامتهم، اجتمع المدرب ياسين مانع، وطاقمه الفني، باللاعبين، أين تم عرض برنامج التحضيرات.

ووفق الصفحة الرسمية لـ”الفاف”، ستباشر العناصر الوطنية، تحضيراتها الأخيرة، باجراء أول حصة تدريبية بمصر، أمسية اليوم الأربعاء، انطلاقا من الساعة الرابعة مساءً.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيفتتح مشواره في دورة لوناف المقررة بمصر من 14 إلى 26 نوفمبر، بمواجهة منتخب البلد المنظم، يوم الأحد 17 نوفمبر، بملعب “السويس”.