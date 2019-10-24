بالفيديو.. المنتخب الوطني لكرة اليد يسقط وديا ضد مونبولييه تحضيرا للكان

يواصل المنتخب الوطني لكرة اليد تحضيراته تحسبا للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة بتونس.

“الخضر” يُجرون تربصا مُغلق بمدينة “نيم” الفرنسية تحت قيادة المدرب الفرنسي “آلان بورت”.

زملاء اللاعب “رحيم” أجروا أمس الأربعاء مقابلة ودية ضد فريق مونبولييه الفرنسي أين انهزموا بنتيجة 33-24.

وسيلعب الخضر مواجهة ودية ثانية يوم الجمعة ضد فريق نيم تحضيرا لكان 2020.