بالفيديو.. المنتخب الوطني لكرة اليد يسقط وديا ضد مونبولييه تحضيرا للكان

يواصل المنتخب الوطني لكرة اليد تحضيراته تحسبا للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة بتونس.
“الخضر” يُجرون تربصا مُغلق بمدينة “نيم” الفرنسية تحت قيادة المدرب الفرنسي “آلان بورت”.
زملاء اللاعب “رحيم” أجروا أمس الأربعاء مقابلة ودية ضد فريق مونبولييه الفرنسي أين انهزموا بنتيجة 33-24.
وسيلعب الخضر مواجهة ودية ثانية يوم الجمعة ضد فريق نيم تحضيرا لكان 2020.
#TeamDZ #DZHand l’équipe d’Algerie de Handball qui prépare la CAN2020 est actuellement en stage en France à Nîmes.
Les joueurs d’Alain Portes ont perdu hier en match amical face au Montpellier Habdball 33-24. pic.twitter.com/Z2ru60maVm
— DZfoot (@DZfoot) October 24, 2019
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