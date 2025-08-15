بالفيديو.. المنتخب الوطني للمحليين في جولة استرخائية قبل مواجهة غينيا

أجرت عناصر المنتخب الوطني للمحليين، صباح اليوم الجمعة، جولة استرخائية، قبل المباراة التي ستجمعهم بمنتخب غينيا، لحساب “الشان”.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ”الفاف”، مقطع فيديو، وصور لاعبي المتخب الوطني للمحليين، خلال جولتهم الاسترخائية بمحيط مقر اقامتهم بأوغندا.

وظهرت رفقاء المهاجم أيمن محيوص، خلال جولتهم، في تركيز كبير، قبل ساعات قليلة عن موعد انطلاق مباراتهم.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني للمحليين، ونظيرهم من غينيا، المقررة أمسية اليوم الجمعة انطلاقا من الساعة الثالة، تدخل ضمن الجولة الثالثة من بطولة “الشان”.

https://www.facebook.com/share/r/19ngGqMEU4/