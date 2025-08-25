بالفيديو.. المنتخب الوطني للمحليين يعود إلى أرض الوطن بعد الاقصاء من “الشان”

عادت بعثة المنتخب الوطني للمحليين، اليوم الإثنين، إلى أرض الوطن، بعد الاقصاء من بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين “الشان”.

وسجّل المدرب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، ولاعبيه، وصولهم صباح اليوم الإثنين، إلى مطار “هواري بومدين” بالعاصمة.

وتأتي عودة محليي الخضر، بعد هزيمتهم بضربات الترجيح، في مباراة الدور الربع نهائي، أمام منتخب السودان، واقصائهم من بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين.