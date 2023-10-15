بالفيديو المنتخب الوطني يجري آخر حصة تدريبية قبل مواجهة مصر

أجرت عناصر المنتخب الوطني، أمسية اليوم الأحد، آخر حصة تدريبية، تحضيرا للمواجهة الودية التحضيرية التي ستجمعهم بمنتخب مصر.

وأجرى أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي، هذه الحصة التدريبية، بملعب “هزاع بن زايد”، الذي سيحضن مواجهتهم أمام مصر.

وانطلقت هذه الحصة التدريبية، عقب الندوة الصحفية التي عقدها الناخب جمال بلماضي، وقائد الخضر، والخاصة بمواجهة مصر.

يذكر أن المنتخب الوطني سيواجه نظيره المصري، في مباراة ودية تحضيرية، شهرة غد الإثنين، بملعب “هزاع بن زايد”، بالإمارات.