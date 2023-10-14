بالفيديو.. المنتخب الوطني يجري أول حصة تدريبية بالامارات

خاضت عناصر المنتخب الوطني، أمسية اليوم السبت، أول حصة تدريبية لهم بدولة الإمارات، تحسبا لوديتهم أمام منتخب مصر.

وغادرت العناصر الوطنية، فندق “رديسيون بلو”، الذي تُقيم فيه بالإمارات، بعد الظهيرة، باتجاه ملعب “العين”، لخوض أول حصة تدريبية.

وقبل انطلاق هذه الحصة التدريبية، أتاح الناخب جمال بلماضي، بعض الوقت للصحافة المتواجدة بالملعب لأخذ انطباعات اللاعبين.

ومن المقرر أن يخوض رفقاء القائد رياض محرز، غدا الأحد، آخر حصة تدريبية، بملعب “هزاع بن زايد”، الذي سيحتض وديتهم أمام مصر، هذا الإثنين.