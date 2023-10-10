بالفيديو.. المنتخب الوطني يحل بقسنطينة تحسبا لودية الرأس الأخضر

حلت بعثة المنتخب الوطني، ظهيرة اليوم الثلاثاء ، بمدينة قسنطينة، تحسبا لمواصلة تربصهم التحضيري لمواجهة منتخب الرأس الأخضر وديا.

وحظي اللاعبون، والطاقم الفني للخضر، باستقبال رسمي من السلطات المحلية بقسنطينة

و تنقل بعد ذلك أشبال جمال بلماضي، مباشرة إلى مقر إقامتهم بقسنطينة دون الإدلاء بتصريحات إعلامية.

يذكر أن المنتخب الوطني سيواجه منتخب الرأس الأخضر وديا، يوم الخميس ، بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة بداية من الساعة 20.00 مساءً.

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