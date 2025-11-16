إعــــلانات
بقلم كريم تيغرمت
بالفيديو.. المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لودية السعودية
يواصل تعداد المنتخب الوطني، تحضيراته بمدينة جدة، استعدادا للمباراة التحضيرية التي ستجمعه بالمنتخب السعودي.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، مقطع فيديو، عبر صفحته الرسمية، للحصة التدريبية الأخيرة التي أجراها تعداد الخضر.

وظهرت العناصر الوطنية، من خلال هذا الفيديو، في تركيز كبير، من أجل الظهور بأفضل مردود ضد المنتخب السعودي.

يذكر أن المباراة التحضيرية، التي ستجمع المنتخب الوطني، بنظيره السعودي، مقررة يوم الثلاثاء المقبل، انطلاقا من الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الجزائر.

