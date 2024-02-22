بالفيديو.. المولودية تكرم مناصر من نوع خاص

لبت إدارة نادي مولودية الجزائر، نداء مناصر للفريق من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد أن عبّر الأخير عن أمنيته بلقاء نجوم لاعبي الفريق.

من خلال فيديو نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تداوله عشاق العميد بكثرة حتى يوصلون رسالة المناصر لإدارة الفريق.

وهو الأمر الذي تحقق بعد ذلك، وإستقبلت إدارة المولودية، ممثلة في أعضاء مجلس الإدارة والطاقم الفني واللاعبين، المناصر قبل انطلاق الحصة التدريبية للفريق، أمس الأربعاء.

كما قام لاعبو المولودية بتحية المناصر، وتبادلوا معه أطراف الحديث، وأكدوا له على استمرارهم في تحقيق النتائج الإيجابية هذا الموسم. وأهدوه قميص الفريق يحمل توقيعاتهم.

ومن جهته، عبّر مناصر العميد الكفيف، عن سعادته بالالتفاتة الطيبة لإدارة الفريق، وتمنى التوفيق لفريقه لقادم الاستحقاقات.