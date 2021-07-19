بالفيديو.. المُبارز بونابي يروي قصته المؤلمة قبل مُشاركته في أولمبياد طوكيو

كشف المُبارز الجزائري أكرم بونابي المُتأهل للألعاب الأولمبية طوكيو 2020 عن قصته المؤلمة بوفاة والدته وجدته وجده بوباء كورونا.

وقال بونابي في “بورتري” مُطول بُث على قناة “أبو ظبي الرياضية”.

“من أجل الحصول على ميدالية اولمبية يجب التحضير لمدة 4 سنوات وأكبر مُشكل يُعيقني في الجزائر هو قلة رياضيي المُسايفة حيث لا أجد منافسين للتحضير معهم”.

“تعرضت للإصابة بفيروس كورونا ومررت بفترة صعبة، حيث توفي والدي وجدي وجدتي في فترة قصيرة جراء اصابتهم بالوباء الخبيث”.