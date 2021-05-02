بالفيديو.. المُدرب الجديد لشباب بلوزداد يصل الجزائر ويُقدم هذا الوعد !

أعلن فريق شباب بلوزداد أمسية اليوم الأحد وصول مدربه الجديد زوران مانولوفيتش الى الجزائر، أسبوعا بعد التعاقد معه بصفة رسمية.

التقني الصربي حط رحاله في مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة قادما من العاصمة الفرنسية باريس.

صاحب الـ59 عاما قال عقب وصوله:”شباب بلوزداد فريق كبير بالنسبة لي وسيلعب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وهو يُدافع عن لقبه في البطولة ويُريد التتويج بكأس الرابطة”.

“هناك عمل كبير ينتظرنا لكنني سعيد وفخور في نفس الوقت لأنني سأدرب واحد من أعرق الفرق الجزائرية”.

“مُباراة الترجي الرياضي التونسي داربي كبير لكننا سنلعب كامل حظوظنا للتأهل خاصة وأننا تأهلنا من مجموعة صعبة تضم صان داونز”.

“أعد الأنصار بتقديم كل مالدي من أجل بلوغ نصف النهائي والتنافس أيضا على البطولة وكأس الرابطة”.