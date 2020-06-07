بالفيديو… المُدون الجزائري “ريفكا” يدخل عالم الغناء!

فاجأ المدون الجزائري الشاب، فاروق بوجملين والمعروف على مواقع التواصل الإجتماعي بإسم “ريفكا”، متابعيه، بدخوله عالم الغناء.

ونشر ريفكا، الإعلان التشويقي، لأولى أغنياته والتي تحمل عنوان “عيش حياتك ڤاع وشكاين”، على صفحته بانستغرام، في إنتظار طرحها على طريقة الفيديو كليب.

وبمجرد طرح الإعلان التشويقي للاغنية، تم تداوله بقوة على تطبيق “تيك توك”، من قبل متابعي “ريفكا”.

هذا وكان “ريفكا”، قد شارك مؤخرا، في فيديو كليب أغنية “مجنونة”، للفنانة المغربية الشابة هند زيادي والتي حصدت حوالي 24 مليون مشاهدة على موقع “اليوتيوب”.

وأبدع كل من ريفكا والمغنية المغربية، في الأغنية، بلقطات تمثيلية كوميدية، شدت الجمهورين الجزائري والمغربي.