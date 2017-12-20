بالفيديو.. المُنتخب المحلي يواجه هذا المنتخب الإفريقي وديا في جانفي..

تأكدت مواجهة المُنتخب الوطني المحلي لمُنتخب رواندا وديا يوم 10 جانفي بسوسة التونسية بعد إتفاق الإتحادية الرواندية مع الفاف رسميا.

وكشف مُدرب المُنتخب الرواندي ذلك في تصريحات صُحفية للإعلام المحلي.

مُضيفا أن إختيار مدينة سوسة لإحتضان المواجهة الودية كان من المُنتخب الرواندي الذي سيُجري تربصا يدوم 10 أيام بذات المدينة.

وذلك تحضيرا للمُشاركة في كأس إفريقيا للمحليين التي ستحتضنها المغرب بين شهري جانفي وفيفري من العام الداخل.

وللتذكير فإن المُنتخب الوطني المحلي كان سيواجه المُنتخب الإماراتي وديا يوم 23 ديسمبر بدبي قبل أن يعتذر الطرف الخليجي.