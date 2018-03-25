بالفيديو.. المُنتخب الوطني يُجري أول حصة تدريبية له بالنمسا

أجرى أمسية اليوم الأحد المنتخب الوطني أول حصة تدريبية له بمدينة “غراس” النمساوية تحسبا لمواجهة المنتخب الإيراني وديا يوم الثلاثاء.

وجرت الحصة التدريبية الأولى بملعب “GAK STADION” بحضور كل اللاعبين وركز خلالها الناخب الوطني على العمل بالكرة والفعالية أمام المرمى.

وسيُجري زملاء محرز غدا الإثنين الحصة التدريبية الأخيرة قبل مواجهة إيران الودية في نفس توقيت اللقاء أي 17:00 بتوقيت الجزائر.

وذلك على الملعب الرئيسي لمدينة “غراس” النمساوية الذي سيحتضن الموقعة الودية يوم الثلاثاء.

هذا وحضر الحصة التدريبية التي جرت اليوم رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي الذي رافق الخضر إلى النمسا.