بالفيديو.. النادي الرياضي القسنطيني يتنقل إلى تونس لخوض التربص الصيفي

غادر تعداد فريق النادي الرياضي القسنطيني، اليوم الجمعة، أرض الوطن، باتجاه تونس، لخوض تربصهم الصيفي استعدادا للموسم الكروي الجديد.

ونشرت إدارة النادي القسنطيني، مقطع فيديو، على الحساب الرسمي على منصة “X”، خلال مغادرة بعثة الفريق الجزائر باتجاه تونس.

ويسعى الطاقم الفني للفريق، استغلال تربصهم بتونس، من أجل وضع كل اللاعبين في أتم الجاهزية، تحضيرا للموسم الكروي الجديد.