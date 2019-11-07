بالفيديو.. الناطق بإسم الحكومة.. الشعب يريد الكفاءة وهي ما تتوفر في المترشحين للرئاسيات

أبدت، الحكومة رضاها التام عن القائمة النهائية التي استوفت كامل الشروط القانونية، من أجل الترشح للإنتخابات الرئاسية، والمزمع إجرائها يوم 12 ديسمبر من السنة الحالية.

وكشف الناطق الرسمي بإسم الحكومة، ووزير الإتصال بالنيابة حسان رابحي، أنّ الشعب الجزائري أراد أن يشاهد الكفاءة هي من تسير وتقود دواليب الحكم.

وعلّق وزير الإتصال بالنيابة، حسان رابحي على القائمة النهائية التي أفرزتها الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات، حيث وصفهم بالأكفاء.

وواصل ذات المتحدث كلامه قائلا “إنّ الإنتخابات الرئاسية المزمع إجرائها حددت شرطا جديدا وهو أن يكون المترشح حاصلا على شهادة جامعية”.

كما تابع ذات المتحدث قوله “أنّ الشعب الجزائري انتظر هذه القائمة والتي تمتاز بالكفاءة التي يريدها الشعب والمواطن”.